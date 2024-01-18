Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: 'Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Başkan Dursun, öğrencilerle hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, samimi sohbetin ardından Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

“Belediye Başkanı kimliği ile değil, bir abi bir dost kimliğiyle buradayım”

Siyaset dışında hayata dair her şeyin konuşulduğu gençlik buluşmalarının önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Belediye Başkanıyla konuşmuyorsunuz farz edin, muhabbet ediyoruz. Bugün Belediye Başkanı kimliği ile değil, bir abi bir dost kimliğiyle buradayım. Hayata, şehrimize, insana dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin düşüncesi, bakış açısı bizim için her şeyden kıymetli” dedi.

“Müzik akademimiz, sinema akademimiz, diplomasi akademimiz, yazı akademimiz var”

İlçede gençlere dair yapılan faaliyet ve projelerden de bahseden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Müzik akademimiz, sinema akademimiz, diplomasi akademimiz, yazı akademimiz var. Gençlerimizi ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlayan SEDA’mız var. 550 bin nüfuslu bu şehirde yapmış olduğumuz tüm faaliyetler bütün geçlerimize hitap ediyor” diye belirtti.