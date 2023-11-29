Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'dan balıkçılara sürpriz ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gürpınar Balık Hali’ni ziyaret ederek, Sultangazi’de ikamet eden balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Dursun, sektöre dair koyu bir sohbet gerçekleştirirken ilçede yapılan çalışmalardan da bahsetti.

Sultangazi’de balıkçılık denilince ilk akla gelen Erzincanlı esnafı yerinde ziyaret etmek isteyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, soluğu Gürpınar Balık Hali’nde aldı. Sabaha karşı gerçekleştirilen ziyarette sektöre dair koyu sohbet yapılırken, Sultangazi’de yapılan çalışmalar ve önemli projeler de anlatıldı.

Bir ziyaret de Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’na

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB Meclisi bütçe çalışmalarının ardından tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nı ziyaret etti. Tezgahları tek tek gezen Başkan Dursun, esnafa bol bereketli bir sezon diledi.

“Misafirperverliğinden dolayı balıkçı komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Balıkçılarla uzun süre sohbet eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’nin havasını birlikte teneffüs ettiğimiz komşularımızı Gürpınar Balık Hali’nde işlerinin başında ziyaret etmek, onların sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek, sohbet etmek istedik. Misafirperverliğinden dolayı balıkçı komşularımıza yürekten teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar ve bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.