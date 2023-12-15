Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'dan sporun her dalına tam destek

Sultangazi Belediyesi, çocuklara 4 mevsim yüzme keyfi sunuyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde yer alan kapalı havuzda yüzme eğitimi alan öğrenciler, hem spor yapıyor hem de eğleniyor.

Spora ve sporcuya tam destek veren Sultangazi Belediyesi, fiziksel ve psikolojik pek çok yararı bulunan yüzmeyi daha çok gencin öğrenebilmesi için çocukları yüzmeye teşvik ediyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde bulunan kapalı havuzda uzman eğitmenler, çocuklara ve gençlere yüzme öğretiyor.

Su fobisini yenme, suyun üzerinde durabilme gibi temel eğitimlerden sonra alınan derslerle beraber çocuklar ve gençler gönüllülerince yüzmenin tadına varıyor.

“En büyük gayemiz çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporun farklı dallarına yönlendirmek için belediye olarak ciddi bir gayret gösteriyoruz. Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimiz yüzmeyi öğrensin, dört mevsim doyasıya yüzebilsin diye onları kapalı havuzumuzla buluşturuyoruz. Belediye hizmet binamızın yanında kurduğumuz 2 adet açık yüzme havuzunda da yaz ayları boyunca çocuklara yüzme kursu veriyoruz. Kısa zamanda eğitmenlerimiz eşliğinde büyük mesafeler kat eden öğrencilerimiz profesyonel bir sporcu gibi yüzmeyi öğreniyor, bu da bizleri mutlu ediyor.

“Kısa süre içinde iki yeni yüzme havuzumuz daha hizmet vermeye başlayacak”

Eski Habipler Mahallemizden sonraki yüzme havuzumuzu Esentepe Mahallemizdeki Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde kısa bir süre sonra hizmete sunmuş olacağız. Bir diğer havuzumuz da Zübeyde Hanım Mahallemizde inşaatı devam eden Kültür Merkezi bünyesinde yer alıyor” diye konuştu.