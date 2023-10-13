Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Müteahhitler Derneği üyeleriyle buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Müteahhitler Derneği ile bir araya geldi. Sağlam bina yapma vurgusu yapan Başkan Dursun, cephe mimarisinin ön planda tutularak Sultangazi’nin daha modern bir görünüme kavuşması gerektiğinin de altını çizdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek fikir alış-verişinde bulunmaya devam ediyor. Müteahhit Derneği ile kahvaltı programında buluşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, üyelere belediyenin yaptığı çalışmalar ve imar uygulamaları hakkında bilgi verdi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit ve Mustafa Birinci ile ilçede faaliyet gösteren müteahhitler katıldı.

“Çözülemez denilen işleri çözdük”

Sultangazi’nin 4 buçuk yılda önemli bir yol kat ettiğinin altını çizen Başkan Dursun, "Bütün gayretimiz güzel işler yapmak, ilçemizi hak ettiği noktaya ulaştırmak. Göreve geldiğimizden beri en olmayacak çözülemeyecek denilen sorunların içine dalmış durumdayız. Bu şehrin kadim problemlerinin hepsine el attık. Bunların en önemlisi Sultangazi’nin 5 milyon metrekaresini alakadar eden Paşa Torunları meselesiydi. Çok sıkı bir çalışmayla Paşa Torunları denen sorun bitti gitti” diye konuştu.

“En çok inşaatı olan belediye”

Başkan Dursun, en çok hizmet yapan belediyelerden biri olduklarının altını çizerek, “4 buçuk yıl içerisinde kültür merkezlerimizin çoğunlukta olduğu 24 tane inşaat yaptık. İddia ederek söylüyorum; hiçbir belediyenin 5 sene içerisinde bu kadar inşaatı yok” dedi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, mahalle mahalle yapılan çalışmalardan ve inşaatlardan da bahsetti.

Cephe mimarisi çok önemli

Birinci önceliğin depreme dayanıklı sağlam binaların yapılmasının ikincisinin ise binaların görüntüsü olmasının gerektiğini belirten Dursun, binaların ilçenin estetiğine katkı sağlaması gerektiğini söyleyerek, "Sizden ricam, cephe çalışmalarına çok çok önem verelim. Sultangazimizin daha modern bir görünüme kavuşması için bu konu bizler için çok önemli" dedi.