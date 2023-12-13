Sultangazi Belediyesi, hobi bahçeleri ile ilçe sakinlerinin doğa özlemini gideriyor

Sultangazi Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin doğa özlemini gidermek, günlük yoğun tempoya keyifli bir ara vermek için hayata geçirdiği Hobi Bahçeleri, yoğun talep görüyor. Vatandaşlar, kendilerine ait bahçede mevsiminde kendi sebze-meyvelerini yetiştiriyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların kendilerine ait bahçede sebze-meyvelerini yetiştirebildiği, doğal ürünleri elleriyle toplayıp sofralarına getirebildikleri bir imkan sunuyor. Hobi Bahçeleri ile ilçe sakinleri şehrin karmaşasından uzaklaşırken, doğayla bütünleşme fırsatı buluyor.

Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda bulunan hobi bahçeleri, 56 bahçeden oluşuyor. 6 m2’lik ahşap kulübesi bulunan her bir hobi bahçesi toprağın keyfini sürmek ve dilediği bitkiyi ekip yetiştirmek isteyenler için bulunmaz bir alan haline geliyor.

İlkbahar mevsiminde ekimi yapılan domates, salatalık, biber, marul, maydanoz, semizotu, patlıcan ile kış sebzeleri ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, havuç, turp gibi isteğe bağlı pek çok sebze yetiştirilebiliyor.

“Hayali gerçeğe dönüştürüyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Şehir hayatında çoğu kişinin hayalidir kendi sebze ve meyvesini yetiştirmek. İşte biz Sultangazi Belediyesi olarak bu hayali gerçekleştiriyoruz. Komşularımızın mevsiminde kendi yetiştirdikleri ürünleri, kendi elleriyle toplayarak tüketmelerine imkan sağlıyoruz. Böylece toprakla iç içe olup streslerini atıyorlar, hem de kendi ürünlerini yetiştirmiş oluyorlar” diye konuştu.

2024 yılı için son tarih 29 Aralık

Hobi bahçeleri 2024 yılı kayıtları sürüyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 29 Aralık tarihine kadar Sultangazi Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ve bir yıl süreyle kendilerine tahsis edilen hobi bahçesinde doyasıya doğanın ve toprağın tadını çıkarabilir.