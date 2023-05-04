Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinden 'Türkülerle Aşık Veysel Konseri'

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri, ‘Türkülerle Aşık Veysel’ adlı konser verdi. Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde verilen konser, dinleyicilere güzel bir türkü akşamı yaşattı.

Sultangazi Belediyesi’nin, kültürel etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlerle özel bir konser gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinin verdiği ‘Türkülerle Aşık Veysel’ adlı konser dinleyicilere güzel bir akşam yaşattı. Konsere Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Fatih Sultan Mehmet Çiçek’in yanı sıra, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi’nin birbirinden yetenekli öğrencileri konser sırasında öncelikle Türkiye’nin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel’in hayatıyla ilgili bilgi verdi. Halk ozanlığı geleneği hakkında da dinleyicilere bilgi veren öğrenciler, daha sonra Aşık Veysel’e ait yedi türküyü seslendirdi. Dinleyicilerden tam not alan konserde aynı zamanda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Dil Sanatları öğrencisi İpek Melek Ayan tarafından Aşık Veysel’e ait türküler, şiir dinletisi olarak sunuldu. Dinleyicilere güzel bir türkü akşamı yaşatan konser, büyük beğeni topladı.

Programın sonunda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, ilçedeki kültür ve sanat organizasyonlarını, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un talimatıyla her yıl Türkiye’nin tarihinin, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerine adadıklarını dile getirdi. Bu çerçevede bu yılki etkinlikleri değerli halk ozanı Aşık Veysel’e adadıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Öztürkmen, Müzik Akademisi’nde eğitim gören gençlerin verdiği konserin akademideki eğitim kalitesini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Öztürkmen, Sultangazili gençleri hayata hazırlamak için eğitim, kültür, sanat ve spor alanında pek çok hizmete imza attıklarını belirterek, gençlerin her şeyin en iyisine layık olduklarını ifade etti.