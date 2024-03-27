Sultangazi Belediyesi'nden iftara yetişemeyenlere ikram çeşmesinden sıcacık çorba

Sultangazi Belediyesi, iftara yetişemeyip yolda orucunu açmak durumunda kalan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. 5 noktadaki ikram çeşmelerinden akan sıcacık çorbalar her akşam 2 bin kişiye ulaşıyor.

Ramazanda da vatandaşın içini ısıtmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, orucunu dışarıda açan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Sultançiftliği Merkez Camii önü başta olmak üzere beş ayrı noktadaki ikram çeşmelerinden sıcak çorba akmaya devam ediyor.

Su ve ekmek de ikram ediliyor

Çorbaların yanında vatandaşın orucunu açması için su ve ekmek de ikram ediliyor. İftar saatine işten eve yetişmeye çalışan vatandaşlar, hastane çalışanları, hasta yakınları sıcacık çorbalarla orucunu açıyor. Ramazan boyunca her akşam 2 bin kişiye sıcak çorba ikramı yapılıyor.

2 bin kişiye ulaşıyor

İlçe sakinlerinin Ramazan’ın manevi atmosferini yaşaması için birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İftar saatinde evlerine yetişemeyen ya da hastanede yakınını bekleyen komşularımızın orucunu sıcak bir çorbayla açması için her akşam 5 noktada çorba ikramında bulunuyoruz. Vatandaşımız da sıcak çorba ikramından oldukça memnun. Her akşam 2 bin vatandaşımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Ramazan boyu iftarda çorba ikramına devam edeceğiz. Sofralarımız ayrı olsa da gönüllerimiz bir” diye konuştu.