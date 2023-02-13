Sultangazi Belediyesi'nden ilçeye gelen depremzedelere destek

Yüzyılın felaketinin ardından bölgeye tüm imkanlarını seferber ederek yardım eli uzatan Sultangazi Belediyesi, İstanbul’a gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’ne kurulan yardım merkezinde depremzedeler, monttan bota, çamaşırdan bebek bezine kadar birçok ihtiyaç ürününü ücretsiz şekilde temin edebiliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın en yıkıcıları olarak kayda geçen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. İlk günden bu yana afet bölgelerine yaşam malzemelerinin olduğu 75 tır, 37 kamyon, iş makinesi ve mobil aşevi desteği veren Sultangazi Belediyesi, bu kez İstanbul’a gelen depremzedeler için harekete geçti. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez oluşturuldu. Deprem bölgelerinden akrabalarının yanına Sultangazi’ye gelen afetzedeler, çamaşır, mont, pardesü, bebek bezi, bot, ayakkabı, battaniye, yorgan, hijyen malzemesi gibi birçok ihtiyacını ücretsiz alabilme imkanı buluyor. Merkeze gelen vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile adres kontrollerinin sağlanmasının ardından vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri alabiliyor.

“Daha çok depremzedeye ulaşmamız gerek”

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yapılan uygulamanın önemine dikkat çekti. İlgili kurumların bu ve benzeri uygulamaları hayata geçirmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Dursun, “İstanbul’a akrabalarının yanına gelen depremzede vatandaşlarımız buraya uğruyorlar. Bir mağazadan alışveriş yapar gibi hiçbir bedel ödemeden ihtiyaçları neyse alıp gidiyorlar. Bir, iki diye sayı sınırlandırması yapmıyoruz. İhtiyaçları neyse onları temin ediyoruz. İlgili kuruluşlarda buna yönelik çalışmaların yapılması gerekir. Oradan gelen her bir kardeşimize bizlerin destek olması, sahip çıkması gerekir. Depremi hep konuştuk elbette ama bundan sonrası da çok önemli” diye konuştu.