Sultangazi Belediyesi'nden Kardeş Belediye Çatalzeytin'e Prestij Cadde

Kardeş belediyelerden desteğini esirgemeyen Sultangazi Belediyesi, Çatalzeytin’e ‘Prestij Cadde’ kazandırdı. Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri prestij cadde kapsamında yeni görünümüne kavuştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ekibiyle beraber Çatalzeytin’e giderek Sultangazi Belediyesi’nin kazandırdığı prestij cadde projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, kardeş belediyelere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda kardeş şehir Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi ile arasındaki bağları daha da güçlendirmek adına prestij cadde projesinin yapımını üstlendi. Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri prestij cadde kapsamında yenilendi. Araçların ve yayaların rahatça ilerlemesi için yol düzenlemesi ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Aydınlatma çalışmalarıyla cadde daha modern bir görünüme kavuştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ekibiyle beraber yapımı tamamlanan prestij caddenin açılışına katılmak için Çatalzeytin’e gitti. Gündüz şehri gezen Başkan Dursun’a eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen’de eşlik etti.

"Abdurrahman Dursun’un sayesinde daha modern bir görünüme kavuştu"

Akşam saatlerinde de prestij cadde projesinin açılışı için görkemli bir tören düzenlendi. Çatalzeytin Kaymakamı İbrahim Şahin ile Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir’in ev sahipliğindeki programa çok sayıda vatandaş katıldı. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, projeye katkılarından dolayı Başkan Dursun’a teşekkür ederek plaket hediye etti. Başkan Demir, "Mehmet Ünlü ve Ali Kütükçü caddeleri Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’un sayesinde daha modern bir görünüme kavuştu. Kardeş Belediyemiz Sultangazi Belediyesi’ne Sayın Başkanımız başta olmak üzere teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Birlikte inşallah daha güzel işlere imza atacağız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise gerçekleştirdiği konuşmasında, "Öncelikle bu projeye öncülük eden Çatalzeytin Belediye Başkanımız Ahmet Demir’e teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak kardeş şehirlerimizden desteğimizi esirgemiyor, aramızdaki bağları daha da güçlendirmek adına güzel işlere imza atıyoruz. Prestij Cadde de onlardan biri oldu. Bugün burada kıymetli Çatalzeytinlilerle birlikte olmak ve heyecanımızı paylaşmak bizleri daha da mutlu etti. Birlikte inşallah daha güzel işlere imza atacağız" dedi.