Sultangazi Belediyesi'nden öğrencilere bitki yetiştirme kiti

Yeşile daha duyarlı bir nesil için ilçe genelinde titiz bir çalışma yürüten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine "Bitki Yetiştirme Kiti" dağıttı. İçerisinde roka, maydanoz, tere ve dereotu bulunan bitki kitleri ilçedeki 20 bin öğrenciye ulaşacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çevre bilincini küçük yaşta aşılamak amacıyla ilçe genelinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların toprakla iç içe olması ve üretim bilinci kazanmaları adına Sultangazi’deki 3. ve 4. sınıf öğrencilerine "Bitki Yetiştirme Kiti" dağıtılıyor.

50. Yıl Mahallesi Orhangazi İlkokulu’nda düzenlenen "Bitki Yetiştirme Kiti" dağıtım programında çocuklarla bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, öğrencilere bitki yetiştirmenin önemini anlattı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Doğaya ve yeşile duyarlılığı artırmak için sizlerin dikkatini çekeceğini düşündüğümüz bitki kitlerini sizlere hediye ediyoruz. Bitkilerin büyümesine sabırla tanıklık ederken aynı zamanda ailenizle keyifli zaman da geçireceksiniz” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç öğrencilere bitki kitlerini hediye etti.

20 bin öğrenciye dağıtılacak

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize bitki yetiştirme kitleri dağıtıyoruz. Kentleşmenin her geçen gün daha da arttığı bir dünyada yaşarken yeşilin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Çocuklarımız ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirsin, toprakla iç içe olurken sabrı da öğrensinler diye onlara içerisinde roka, maydanoz, tere ve dereotu olmak üzere 4 çeşit tohum bulunan bitki kitlerini hediye ediyoruz. Amacımız bu kitleri 20 bin öğrencimize dağıtmak” diye belirtti.