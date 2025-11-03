Sultangazi Belediyesi'nden vatandaşlara çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi, komşularının sabaha sıcak bir başlangıç yapmaları için her sabah ve akşam 2 ayrı ikram çeşmesinden çorba ikramı yapıyor. Haftanın ilk gününde Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmesine gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşa çorba ikram ederek sohbet etti.

Sultangazi Belediyesi, ilçede iki ayrı noktaya kurduğu ikram çeşmeleriyle vatandaşa sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Sultançiftliği Merkez Camii önündeki ikram çeşmelerinden akan çorbalar, her sabah ilçe sakinlerine ikram ediliyor. Merkez Camideki ikram çeşmesi sabah, hastane önündeki ikram çeşmesi ise akşamları hizmet veriyor.

Çorba çeşmesi, özellikle sağlık çalışanları ve hastanede acil işi olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Çorbanın yanında ekmek ve su da veriliyor.

Çorbalar Başkan Dursun’dan

Haftaya sıcak bir başlangıç yapmak isteyenleri ikram çeşmesinin başında karşılayan Başkan Dursun, çorbaları vatandaşlara ikram etti. Başkan Dursun, "Sultançiftliği Merkez Cami önünde hafta içi her sabah çorba ekmek ve suyumuzu ikram ediyoruz. Buradan işine, evine ve okula giden komşularımıza şifa olsun diye her sabah buradayız. Akşamları ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişinde sağlık çalışanlarımıza ve hasta yakınlarımıza çorba ikramında bulunuyoruz. Bizler, komşularımızın hayatını kolaylaştırmak için varız" diye konuştu.