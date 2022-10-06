Sultangazi Belediyesi'ne 'Genç İstihdam' proje ödülü

-Sultangazi Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Gençlik Projesi yarışmasında ‘Sultangazi Genç İstihdam Projesi’ ile birinci oldu.

Yarışmanın ödülleri, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde sahiplerini buldu. Ödülü Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

Sosyal yaşamı kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Sahadaki başarılarını ödüllerle taçlandırarak Sultangazi’yi Sultan Şehir hedefine emin adımlarla taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri yalnız bırakmadı

Belediyelerin emeklerinin karşılığını aldığı, iyi projelerin takdir gördüğü Türkiye Belediyeler Birliği’nin Gençlik Projesi yarışmasının ödülleri AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nin açılışında sahiplerini buldu. Konser, dans, söyleşi gibi etkinliklerin yer aldığı, Türkiye’nin dört bir tarafından binlerce gencin katıldığı festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençleri yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce gence seslendi.

Ödülü Başkan Dursun aldı

Kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor kategorisinde yarışan Sultangazi Belediyesi, gençlerin geleceğe güvenle bakmaları ve kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan Genç İstihdam projesi ile ödüle layık görüldü. Ödülü Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

‘Sultangazi Genç İstihdam projesi’

Her fırsatta ‘eğitim önceliğimizdir’ diyen Sultangazi Belediyesi; özgüvenli, kendine yetebilen ve başarılı gençler yetişsin diye Sultangazi Genç İstihdam projesini hayata geçirdi.

Lise ve üniversite sınavlarına Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile hazırlanan öğrenciler, aldıkları özgün ve kaliteli eğitimle hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Bu uzun maratonda onları yalnız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, gençlerin hem okuyup hem parasını kazanabileceği bir ortam oluşturdu. Üstelik bunu kendilerini her an geliştirebilecekleri ve başkalarına da örnek olabilecekleri bir ortamda gerçekleştiriyor.

Kitapla iç içe bir neslin yetişmesi için Malkoçoğlu, Habipler, Yayla, Cumhuriyet ve Uğur Mumcu mahallelerine kazandırılan kitap kafeler ve kütüphanelere gençler istihdam ediliyor. Böylece gençler, okul ortamından uzaklaşmadan kendi parasını kazanma imkanı buluyor. Okul masraflarını çıkaran gençler, yaşıtları ve diğer gençlere de örnek oluyor.

Başkan Dursun: "Projemiz örnek olacak"

Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, projenin önemine değindi. Başkan Dursun, “Gençlerimize semtlerinde, kendilerini geliştirebilecekleri ve alıştıkları bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz. Böylece gençler hem özgüvenlerini geliştiriyor, hem iş tecrübesi kazanıyor hem de kendi okul masraflarını çıkartıyor. Şu anda 19 kütüphanemizde 51 üniversite öğrencimiz çalışıyor. Bu sayıyı kısa sürede artırarak hedeflediğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Sadece istihdam değil, gençlere mentorluk hizmeti de veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan 5 bine yakın gencin mentorluk hizmeti alacağı projemizin gelecek kuşaklara da iyi bir örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.