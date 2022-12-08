Sultangazi Belediyesi'nin başarılı sporcuları madalyalarla dolu bir yılı geride bırakıyor

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün genç yetenekleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı oldu. Başarılı sporcular için bir ödül programı düzenlenerek sporculara ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, takdim etti.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, madalyalarla dolu bir yılı geride bırakıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Sultangazi’yi gururla temsil eden genç sporcular, 2022 yılında 56 altın, 63 gümüş ve 101 bronz olmak üzere toplam 220 madalya kazandı. Sultangazi Belediyesi, ilçenin gururu genç sporcuları için bir ödül programı düzenledi. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda genç sporcular, ödüllerini Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un elinden aldı.

“Sultangazi’nin en değerli cevherleri, kıymetli genç kardeşlerimizdir”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’nin en değerli cevherleri, kıymetli genç kardeşlerimizdir. Gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması, en büyük önceliklerimizden biridir ve onların hem zihnen hem de bedenen sağlıklı gelişmeleri için spora çok önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Kulübümüzün alt yapı imkânlarını önemli oranda geliştirirken branş sayımızı 17’ye çıkardık. Tüm branşlardaki gençlerimize geniş bir ekipman desteği sunuyoruz ve alanının en iyisi olan antrenörlerimizi göreve getiriyoruz. Bizler, gençlerimizi güçlü bir şekilde destekliyoruz ve gençlerimiz de elde ettikleri parlak başarılarla tüm ilçemizi gururlandırıyorlar. Kendilerini gönülden kutluyorum.” dedi.

“Bini aşkın gencimizi sporla buluşturuyoruz”

Sultangazili gençleri yılın dört mevsimi sporla buluşturduklarını belirten Başkan Dursun, “Spor Akademilerimizde 20 bini aşkın gencimizi, Yaz Spor Okullarımızda ise 8 bini aşkın gencimizi sporla buluşturuyoruz. Gençlerimiz; basketboldan voleybola, yüzmeden okçuluğa, güreşten tenise en iyi eğitimi alıyor. Gençlerimiz de, gerekli imkânlara kavuştuklarında neleri başarabileceklerini, kazandıkları madalyalarla bizlere en güzel şekilde gösterdiler.” dedi.

Konuşmanın sona ermesiyle Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç, genç sporculara ödüllerini takdim ettiler. Başkan Dursun’a teşekkür eden genç yetenekler, elde edecekleri başarılarla Sultangazi’yi daha fazla gururlandıracaklarının sözünü verdiler.