Sultangazi Belediyesi personeli için iftar yemeği düzenledi. Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Sultangazi Belediyesi personeli iftar sofrasında buluştu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un un ev sahipliğinde Sultangazi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen iftar programına belediye başkan yardımcıları ile belediye personeli katıldı. Yemeğin sürpriz ismi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu.

Seçimlerde tam destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve yeniden aday gösterilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a da destek istedi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, iftar programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a da teşekkür etti. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

“Kendi kendine yeten bir ülkeyiz”

İftar sonrası personele hitaben bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde çok büyük adımlar attık. Savunma sanayisinden enerjiye, tarıma, diğer alanlarda Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ülke olması yolunda önemli projeler gerçekleştirdik. Bütün dünyanın gıptayla izlediği başarılara imza attık. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Türkiye’nin doğal gazda, petrolde, elektrikte, madenlerde dışa bağımlılığını azaltmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

“Başarı hepimizin”

Ramazan ayının mavi atmosferini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “5 yılımızın sonuna geliyoruz. 2019 yılında bu emaneti aldığımızda sizlerle beraber var gücümüzle ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdik. Hep beraber çok güzel işlere imza attık. Şehrin kadim problemlerini, en önemli mülkiyet problemlerinden biri olan Paşa Torunları meselesinin üstesinden gelmeyi başardık. Şehrin birçok noktasında kültür merkezleri ve hizmet binalarıyla, kitap kafelerimizle, kütüphanelerimizle, ana kucağımızla, altyapı ve üst yapı hizmetleriyle büyük bir işe hep birlikte imza atmış olduk. Şehrimizin yükünü azaltacak, büyük alımlar yaptık. Kiralamayarak satın aldığımız araçlar sayesinde ciddi bir tasarruf sağladık. Yaptığımız işlerde hepinizin emeği var, şimdi başarılarımıza yenilerini ekleme zamanı” ifadelerini kullandı.