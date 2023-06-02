Sultangazi Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtlarına Büyük İlgi

Sultangazi Belediyesi’nin, 7-18 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın kayıtları başladı. Çocukların ücretsiz olarak 17 farklı branşta eğitim alabileceği Yaz Spor Okulları’na ilk gün 3 bin öğrenci başvuruda bulundu.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların yaz aylarında hem spor yapmalarını hem eğlenceli vakit geçirmelerini hedefleyen Yaz Spor Okulları’nda 17 farklı branşta eğitim verilecek. Yaz Spor Okulları, çocukların spor yaparak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve yetenekli oldukları bir spor dalında gelişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Yaz Spor Okulları’na her yıl binlerce öğrenci kayıt yaptırırken, başarılı olan öğrenciler daha sonra Spor Akademileri’nde yetenekli oldukları dallarda eğitim alma imkanına kavuşuyor. Yaz Spor Okulları’na kayıt olmak isteyen 7-18 yaş arası çocuklar, 1-16 Haziran 2023 tarihleri arasında www.sultangazi.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

Ailelere çocuklarını yaz spor okullarına kayıt ettirmeleri çağrısı yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Spor yapmanın, çocuklarımızın gelişimlerine çok büyük faydaları var. Odaklanmayı sağlanması, sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak konusundaki faydaları ve en önemlisi sağladığı motivasyonla çocuklarımızın gelişimine katkı veriyor. Biz hem Spor Akademilerimiz hem de Yaz Spor Okullarımızla bugüne kadar ilçemizde binlerce öğrencimize eğitim verdik. Bunun meyvelerini de topluyoruz. Spor kulübümüzle, 2022 yılında ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda 286 madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadık. Geleceğin şampiyonlarının Sultangazi’de yetiştiriyoruz. Bu yaz da ilçemizdeki çocuklarımızı Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz” dedi.

17 farklı branşta spor imkanı

Sultangazi Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları’nda kayıt olan çocuklar; basketbol, okçuluk, geleneksel okçuluk, tenis, bocce, geleneksel güreşler, voleybol, badminton, masa tenisi, taekwondo, karate, kick boks, wushu kung-fu, güreş, judo, açık yüzme havuzu ve e-spor branşlarında ücretsiz eğitim alabilecek.