Sultangazi Belediyesi yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, dünyaya gözlerini açan minik bebekleri etkinlikte buluşturuyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni doğan bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, bebek sevinci yaşan anneleri Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde buluşturuyor. Programa katılan anneler, Sultangazi Belediyesi’nin servisleriyle mahallelerinden alınarak etkinliğin yapılacağı salona getiriliyor.

Bebek temel ihtiyaç çantası hediye

Tuba Dursun, ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunurken bebeklerle de yakından ilgileniyor. Ailelere bebek bezinden kıyafete, emzikten biberona temel ihtiyaçları içeren bir çanta hediye ediliyor. Böylece ailelere destek de sağlanmış oluyor.

“Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,” Eşim Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen "Hoş Geldin Bebek" programımızla, ailelerimizin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bizler, Sultangazililer kocaman bir aileyiz. Ailemizin her geçen gün büyüdüğünü görmek bizleri de mutlu ederken bir yandan da sorumluluğumuz artıyor. Bizler çocuklarımızın en iyi hizmeti alması için gece-gündüz demeden çalışıyor, şehrimizi eğitim, kültür, spor ve sanatla anılır bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.