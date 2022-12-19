Sultangazi Belediyesinden 'kameralı' temizlik

Sultangazi Belediyesi, su baskınları ve birikintilerinin önüne geçmek için harekete geçti. Yağmur suyu hattında detaylı temizlik çalışması yapılarak, ızgara ve mazgallarda kumandalı kamerayla hasar tespit çalışması yapıldı.

Olumsuz hava şartlarında su baskınlarının önüne geçmek ve muhtemel bir mağduriyeti önlemek için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Yağmur Suyu Hattı’nda temizlik çalışması başlattı.

Ekipler, öncelikle tazyikli suyla ızgara ve mazgalların temizliğini gerçekleştirdi. Ardından yağmur suyu hattını detaylı bir şekilde görebilmek için kumandayla kontrollü bir kamera salladı. Görüntüler, belediye aracın içindeki monitörden anbean takip edildi. Görüntüler, dijital kayıt sistemine de aktarılarak kayıt altına alındı.

Nokta atışı yapılıyor

Yağmur Suyu Hattı’nda detaylı bir inceleme yapıldı. Hat üzerindeki çatlak, kırık, ya da arızaların koordinatları belirlenerek noktasal kazılarla tıkanan yerler temizlendi. Böylece, sağanak yağışlarda oluşabilecek baskınlara karşı önlemler alındı. Noktasal kazılar sayesinde hem zamandan hem de maddi giderden tasarruf edilmiş oldu.

“Vatandaşlardan ricamız atıklara dikkat etmeleri”

Kamera sisteminin önemine değinen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,“Ekiplerimiz ilçemizde aralıksız olarak temizlik işlemlerini sürdürüyor. Araçta yer alan sistem sayesinde hatlar kamera aracılığıyla taranıyor, ihtiyaç durumuna göre kazısız onarım ve temizleme işlemi gerçekleştiriliyor. Özellikle sanayi ve evsel yağ atıkları borulara yapışarak hatların tıkanmasına neden oluyor. Atıkları ayrıştırmak ve tıkanıklığın önüne geçmek için komşularımıza da büyük görev düşüyor” diye konuştu.