Sultangazi Belediyesinden deprem bölgesine anaokulu müjdesi

Deprem felaketini yaşayan Adıyaman’a desteklerini sürdüren Sultangazi Belediyesi bölgeye anaokulu yapacak.

Sultangazi Belediyesi, 6 Şubat’taki deprem felaketini yaşayan Adıyaman’daki desteklerini sürdürüyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı’nı ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Felaketin meydana geldiği günden bu yana bölgeden hiçbir yardımı esirgemediklerini belirten Başkan Dursun, “Asrın felaketinin üzerinden aylar da geçse acımız hala çok taze. Yardımlarımızı düzenli olarak şehrimize ulaştırıyor, depremzede kardeşlerimizin üzerinden yardım elimizi çekmiyoruz. Konteyner Yaşam Alanımızda kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah bizleri bir daha böyle bir acıyla sınamasın” diye konuştu.

Anaokulu Müjdesi

Adıyaman’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anaokulu ihtiyacı olduğu talebinin iletilmesiyle harekete geçtiklerini söyleyen Başkan Dursun, “Altınşehir Anaokulumuza ek olarak 4 sınıfıyla, çeşitli aktivite salonlarıyla güzel bir anaokulunu buraya kazandırmış olacağız. Bu bölgenin yükünü alabilmek adına çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elimizden geldiği müddetçe burada, depremzede kardeşlerimizle birlikteyiz” dedi.