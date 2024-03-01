Sultangazi caddeleri yeni bir görünüme kavuştu

Sultangazi Belediyesi, caddeleri ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuyor. 57 cadde ve sokakta tamamlanan çalışmalar ile ilçe estetik bir görünüme kavuştu.

Işıl Işıl Bir Sultangazi sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturuyor. Cadde ve sokaklar daha güvenli bir hale gelirken bir yandan da ilçe daha estetik bir görünüme kavuşuyor.

Hem modern hem daha tasarruflu

İlçe genelinde 57 cadde ve sokakta modern aydınlatma direkleri sayesinde daha aydınlık bir görünüme kavuştu. Modern aydınlatmalar, görüntüsü kadar enerji tasarrufu sağlamasıyla da dikkat çekiyor. Düşük enerji tüketimi sağlayan led armatürler sayesinde enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Her şey Sultangazi için

İlçenin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, caddelerin daha güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek“ Işıl Işıl Sultangazi sloganıyla caddelerimizi güzelleştiriyoruz. Eski aydınlatma direklerinin yerine modern ve enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma üniteleri yerleştiriyoruz. 57 caddemizde çalışmalarımızı tamamladık, aydınlatma çalışmalarımıza farklı noktalarda devam edeceğiz. İlçemiz her şeyin en iyisini hak ediyor, tabii komşularımız da Bu yüzden çok çalışıyor, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmaları hayata geçiriyoruz” dedi.