Sultangazi, Çevre Haftasını 'Temiz Dünya, Temiz Deniz' sloganıyla kutladı

Sultangazi Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla ‘Temiz Dünya, Temiz Deniz’ sloganıyla çevre duyarlılığının artırılması için düzenlenen etkinlikler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Mimar Sinan Şehir Orman’ında Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ve vatandaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirdi. ‘Temiz Dünya, Temiz Deniz’ sloganıyla düzenlenen etkinlik Mimar Sinan Şehir Ormanı’nın girişinden etkinlik alanına kadar olan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Başkan Dursun mini konser veren gençlere eşlik ederek Aşık Veysel’in ünlü türküsü ‘Uzun İnce bir Yoldayım’ı söyledi. Ayrıca etkinlik alanında sıfır atık anlayışı ile yapılan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış bir sergi de yer aldı.

Sıfır Atık ile ilgili çalışmaların çok güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çevre haftası münasebetiyle Sultangazi’de güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. 7-70’den halkımız burada. Öğrencilerimiz burada, gençler burada. Ve çevreye, doğaya duyarlı olmamız gerektiğine dair. Bu duyarlılığı göstermeye dair çalışmalar yapıyoruz. Tabi son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte sıfır atık uygulamalarıyla ilgili çalışmalar çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Tabi sadece sıfır atık meselesi değil çevre duyarlılığı ama sıfır atık bunun en önemli taraflarından bir tanesi. Bu çerçeve içerisinde biz de sıfır atığa yönelik uygulamalar yapıyoruz. Özellikle evlerden, iş yerlerinden, sokaklardan, çöplerin ayrıştırılarak, evsel atıkların ve diğer kağıt ambalaj, kumaş gibi ürünlerin ayrılarak geri dönüşüme katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız oldukça güçlü" dedi.

En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu ifade eden Başkan Dursun, “Sultangazi şehir ormanları burası. Burada Alibeyköy Barajımızın gölü var. Ormanımız var. Burada 1 milyon 600 bin metrekare büyüklüğünde çok güzel bir doğa var. Doğaya karşı daha oldukça duyarlı olmak zorundayız. Çevreye duyarlılığımızı göstermek zorundayız. Eğer biz çevreye iyi davranırsak doğaya iyi davranırsak doğayla barışık olursak çevrede bize iyi davranacaktır. Bizimle barışık olacaktır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu birlikteliği ve bu bilinci herkese yaymak. Herkeste bu bilincin oluşması için gayret etmek. Dolayısıyla Çevre Haftası bunlar bir haftalık program bu ama her zaman şunu söylüyoruz. Bu sadece bir hafta boyunca duyarlı olmamız gereken bir dönem değil. 365 gün boyunca çevre duyarlılığımızı fazlalaştırmalıyız. Çevreyi kirletmemeliyiz ve bizim bir mottomuz var. En güzel temizlik kirletmemektir diyoruz. Kirletilmediği zaman her alanlar. Ormanda, denizde, doğada, sokakta, caddede çok daha temiz halde kalacaktır. Bu duyarlılığımızı arttırma adına da 5 Haziran’da başlayan ve 9 Haziran’a kadar devam edecek olan çevre etkinliklerimize, doğa etkinliklerimize, şehir ormanlarımızda ve farklı farklı yerlerde devam edeceğiz. Burada resim sergimiz, fotoğraf sergimiz, çeşitli atölyelerimizde yapılan sergilerimiz var. Duyarlılığı gösterme adına yapılan çalışmalarımız var. Herkesi Sultangazi’ye bekliyoruz. Ama doğaya saygılı, çevreye saygılı hep beraber davranacak şekilde bekliyoruz. Sultan şehrin güzel ormanlarını da yine herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.