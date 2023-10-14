Sultangazi'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1'i ağır 6 yaralı

İstanbul Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karşı şeride geçmesiyle 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Habibler-Arnavutköy yolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 CKE 352 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşan otomobil, karşı şeritte seyreden Yakup Koçak hakimiyetindeki 34 ELN 130 plakalı araca çarptı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, kazadan dolayı trafikte yoğunluk oluştu. Çalışmalar sırasında trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Akrabasının kazada yaralandığını ifade eden Onur Koçak, “Sultançiftliği tarafına giden araç karşı şeride geçip diğer araca çarptı. Kafa kafaya çarpışmışlar. Sağlık görevlilerinin dediğine göre 6 yaralı var. 1 tanesinin durumu ağırmış. Kazanın nedenini biz de bilmiyoruz. Benim amca oğlum da ağır yaralı” dedi.