Sultangazi'de '4'üncü Geleneksel Ardahan Tanıtım Günleri' protokol töreni düzenlendi

Sultangazi Belediyesi ve Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği ortaklığında “4’üncü Geleneksel Ardahan Tanıtım Günleri” düzenlendi. Tanıtım gününde Ardahan’a özel birçok lezzet ziyaretçilere tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi ve Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği ortaklığında 4’üncü Geleneksel Ardahan Tanıtım Günleri” protokol töreni gerçekleştirildi. Törene, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’da katıldı. Tanıtım günlerinin gerçekleştirildiği alanda Ardahan İline özel birçok lezzet ziyaretçilere tanıtılırken, alanda bulunan vatandaşlara aynı zamanda müzik ziyafeti de sunuldu.

“Örf ve adetlerimizi yaşatmalıyız”

Ardahan Tanıtım Günleri hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yöresel günlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bugün de Ardahanlıların tanıtım günündeyiz. Perşembe günü başladı. Bugün inşallah güzel etkinliklerle son bulmuş olacak. Ancak Sultangazi’de tanıtım günleri bitmeyecek. Ocak ayının sonuna kadar farklı farklı memleketlerimizi bu güzel alanda tanıtmaya devam edeceğiz. Sadece Ardahan’ı değil, birçok memleketi tanıtıyoruz. Maksadımız şu; İstanbul’da yaşıyoruz, İstanbul’un kültürel zenginliklerinden faydalanmalıyız ancak, memleketimizi unutmamalıyız. Örf ve adetlerimizi yaşatmalıyız. Sultangazi’de bizde bunun için gayret ediyoruz. Her yıl etkinlik alanımızda bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlar buraya geliyorlar, görmedikleri insanları görüp özlemlerini gideriyorlar. Memleketlerinden tatları burada tatmaya ve geleneklerinden bir kısmını burada insanlarla paylaşmaya devam ediyorlar. Güçlü geçiyor tanıtım günlerimiz. Sadece Sultangazi’de yaşayanları değil, herkesi bekliyoruz. İstanbul’un birçok ilçesinden gelenleri biliyorum. Herkesi davet ediyoruz. Hemen hemen her hafta Perşembe günü başlayıp Pazar gününe kadar devam eden tanıtım günlerimiz var. Ardahan tanıtım günlerimiz hayırlı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

“Ardahan kültürü güzel bir kültür”

Salih Demir ise Ardahan kültürünü çok beğendiğini dile getiren Salih Demir ise “Yeni giriş yaptık. İlk olarak peynirlere baktık. Peynirler hoşumuza gidiyor. Ardahan kültürü güzel bir kültür. Doğu kültürleri gerçekten de iyi. Aile ve çevre ortamı olsun, her türlü maddi ve manevi yardımları olsun birbirlerine çok destek olan insanlar. Birbirlerine bağlı insanlar. Bizim hoşumuza gidiyor. Bulduğumuzu hemen alıyoruz. Her tanıtım günlerine de katılmayı istiyoruz. İnşallah Giresun günleri de olur katılırız” dedi.

“Ardahan günlerini şenlendirmek için Erzurum’dan geliyoruz”

Tanıtım günleri çerçevesinde Mahmut Sefiloğlu ise “Ardahan günlerini şenlendirmek için Erzurum’dan geliyoruz. Ürünlerimiz organik sertifikalıdır. Türkiye’de 3 kez birinci olmuş, yayla ballarıdır. 2 bin 300 rakımda üretmiş olduğumuz kendi hakiki ballarımızdır” ifadelerini kullandı.