Sultangazi'de 'En Güzel Kurban Yarışması' düzenlendi

Sultangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen En Güzel Kurban Yarışması’nı Çankırılı ‘Ilgaz’ adlı kurbanlık dana kazandı. ‘Ilgaz’ sahibine tam altın kazandırdı.

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbullulara hizmet eden modern ve hijyenik bir Kurban Satış Alanı kurdu. Vatandaşlara hizmet verilen alanda tüm kurbanlıklar veteriner eşliğinde satılırken, bu kurbanlıklar arasından en güzel ve bakımlı olanlar için bir de En Güzel Kurban Yarışması düzenlendi. Yarışmada kurbanlıklar arasından en güzel ve bakımlı olanlar dereceye girdi. Yarışmada Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden getirilen ve adı yine ilçeyle aynı olan 1 ton 30 kilo ağırlığındaki ‘Ilgaz’ isimli kurbanlık birinci olurken, Tokat’tan getirilen 1 ton 40 kilo ağırlığındaki ‘Yakışıklı’ isimli kurbanlık ikinci, Ordu’dan getirilen 1 ton 5 kiloluk ‘Reis’ isimli kurbanlık ise üçüncü oldu. Keşan’dan getirilen ‘Maskot’ isimli kurbanlık ise mansiyon ödülünü alarak sahibine gram altın kazandırdı.

Hayvan yetiştiricilerini ödüllendirmek istedikleri söyleyen Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, “Bu sene 2’ncisini düzenlediğimiz ‘En Güzel Kurban Yarışması’nı az önce gerçekleştirdik. Kurban yarışmasında özellikle hayvanın ağırlığına çok dikkat ediyoruz. Aynı zamanda görüntüsü, huyu, davranışları, et verimliliği ve hayvanın temizliği dikkat ettiğimiz hususlar arasında. Bu sene yapmış olduğumuz 2’nci ‘En Güzel Kurban Yarışması’nda alanımıza olan rağbet de artıyor. Özellikle bu yarışmalarla hayvanları yetiştiren kurbancılarımıza ödüllendirmek istiyoruz. Bu açıdan da çok önemli” dedi.

‘Ilgaz’ adlı dana ile tam altını kazanan Abdurrahman Delican, “Kurbanlığımızı yetiştirdik, kendi hayvanımız. Birinciliği aldık. Çok memnunuz, gurur duyuyoruz” diye konuştu.