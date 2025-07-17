Sultangazi'de 'Herkes İçin Spor Şenliği'

Sultangazi Belediyesi’nin Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) işbirliği ile gerçekleştirdiği Herkes İçin Spor Şenliği, aileler ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, oyun gruplarıyla dopdolu bir gün geçirirken, aileler de onlara eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi, özel bir programa ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) işbirliği ile düzenlenen Herkes İçin Spor Şenliği, geleneksel oyunlar ve sportif aktiviteler ile özellikle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

5-15 yaş arası çocuklar mendil kapmacadan sek sek, çuval yarışından penaltı yarışmalarla doyasıya eğlendi. Etkinlikte büyükler de unutulmadı. Aile katılımlı yarışmalar da büyüklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Sporda Sultan Şehir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizde, Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliği ile çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. 7’den 70’e herkesin doyasıya eğlendiği bir programa ev sahipliği yaptık. Hep söylüyoruz, sporla anılır bir Sultangazi için çaluşıyoruz. Sporda da Sultan Şehir hedefine ulaşmak istiyoruz. Sağlıklı nesillerin spordan geçtiğini iyi biliyor, gençlerimize sporun her dalıyla ilgilenebileceği alanlar açmaya gayret ediyoruz. Spor etkinliklerimiz devam edecek" dedi.