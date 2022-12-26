Sultangazi'de 'İnsanın Mutluluk Arayışı' isimli söyleşi ilgi gördü

Sultangazi Belediyesi Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde Psikiyatrist-Psikoterapist Kemal Sayar’ı ağırladı. İnsanın Mutluluk Arayışı adlı söyleşi, Sultangazililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sultangazi Belediyesi, tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum, konser, sinema gösterimi gibi bir çok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmayı sürdürüyor. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlarından birisi olan Âşık Veysel’in adını taşıyan kültür-sanat sezonu, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde sevilen isimleri komşularıyla buluşturan Sultangazi Belediyesi, bu kez Psikiyatrist -Psikoterapist Kemal Sayar’ı ağırladı. Sultangazi Etkinlik Salonu’ndaki İnsanın Mutluluk Arayışı adlı söyleşi, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Psikiyatrist & Psikoterapist Kemal Sayar, psikoloji biliminin en çok üzerinde durduğu konu olan mutluluğun insan üzerindeki etkisinden bahsetti. Sayar, insanın mutluluk arayışı üzerinde dururken, yaşam içinde sıradanlaşan mutlulukların farkında olunmadığından bahsetti. Elimizdeki şeyi kaybettiğimizde kıymetinin anlaşıldığı üzerinde duran Sayar, önemli olanın kaybetmeden değerini bilmek gerektiğinin altını çizdi.