Sultangazi'de 'Sıfır Atık' hareketi her geçen gün büyüyor

İsrafın önüne geçmek için başlatılan Sıfır Atık projesine destek veren Sultangazi Belediyesi, ilçedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde 611 noktada bulunan sıfır atık ekipmanları ile atıkların toplanması sağlanırken A-tıkla Katıl uygulamasıyla sıfır atık anlayışının daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunuluyor.

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önüne geçmek ve atık bilinci oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önemli üretim tesislerine ev sahipliği yapan ve nüfus olarak da kalabalık olan ilçede atıkların geri dönüşümüne önem verilerek sıkı bir çalışma yürütülüyor. Bir yandan da Sultangazi Belediyesi tarafından "İklim değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri" düzenlenerek vatandaşlara çevre bilinci oluşmasına katkı sağlanıyor.

611 noktada atık toplanıyor

Geri kazanılabilir atık kumbaraları, atık giysi ve tekstil kumbarası, atık ilaç kutuları, bitkisel atık yağ kumbaraları, mobil atık getirme merkezleri ve atık ekmek kutuları olmak üzere 611 noktada atıklar türlerine göre toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Ayrıca Sultangazi Belediyesinin öz kaynakları ile Sultangazi Belediyesi bünyesine katılan araçlarla atık toplama hizmeti veriliyor. Toplanan geri kazanılabilir atıklar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde biriktirilerek çevre izin ve lisanslı atık işleme tesislerine sevk ediliyor.

Okullarda atık toplama kampanyası

Özellikle çocukların, gençlerin atıkların geri dönüşümünde daha aktif olması için eğitim-öğretim dönemlerinin başında okullar arası atık toplama kampanyası düzenleniyor. En çok atığın geri dönüşümünü sağlayan okullara Çevre Haftasında ödüller veriliyor.

A-TIKLA KATIL mobil uygulaması

A-TIKLA KATIL mobil uygulama sayesinde ilçe genelinde bulunan tüm geri dönüşüm kumbaralarının yerleri görülebilmekte ve vatandaşların evlerinde ve işyerlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıklarını randevu oluşturarak teslim etmeleri sağlanmaktadır. Geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla uygulama üzerinden randevu alarak atık teslim eden ev kullanıcıları topladıkları puanlarla hediye dükkanı içerisindeki ürünler arasından seçim yapabiliyor. Sultangazi A-tıkla Katıl Mobil Uygulamasına aktif olarak başladığımız 2023 yılı itibarı ile 3512 konut kullanıcısına ulaştı.