Sultangazi'de 'Teknoloji Arasında İnsan 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu

TAKİP ET

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği ’Teknoloji Arasında İnsan 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmanın kazanlarından; birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve 3 kişiye mansiyon ödülüolarak 2 bin 500 lira verildi.

Sultangazi Belediyesi, ikincisini düzenlediği ’Ulusal Fotoğraf’ yarışmasını ’Teknoloji Arasında İnsan’ teması ile gerçekleştirdi. Düzenlenen yarışmada 473 katılımcı, bin 348 fotoğraf ile yarıştı. Yarışma çerçevesinde 150 finalist arasından 56 fotoğraf dereceye girmeye hak kazandı. Ödül olarak ise, birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve 3 kişiye mansiyon ödülü olarak 2 bin 500 lira verildi. Ödül törenine, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve ödül kazanan yarışmacılar katıldı. Yarışmada konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun fotoğraf yarışmanın ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Sultangazi’de bir fotoğraf yarışması ödül töreninde halkımızla beraber bir aradaydık. Teknoloji arasında insan formatı adı altında, güzel bir fotoğraf yarışmasının ödülünü bugün takdim ettik. Sosyal mesafede o an adıyla pandemi döneminde güzel bir fotoğraf yarışması düzenlemiştik. O fotoğraf yarışmasında da çok kıymetli fotoğraflar vardı. Türkiye’nin her yönünden gelen her yerinden gelen fotoğraflarımız vardı. Ve ulusal bir fotoğraf yarışmasını Sultangazi’de ilk defa düzenlemiştik. Şimdi de teknoloji arasında insan diyerek çok güzel bir fotoğraf yarışmasının ikincisini yine Sultangazi’de kıymetli hemşerilerimizle buluşturduk" dedi.

“Sultangazi’yi farklı bir seviyeye getirmek için gayret ediyoruz”

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisine değinen Abdurrahman Dursun, "Teknoloji hayatımızda vazgeçilmez bir hale geldi. Telefonlar, dijital mecrada kullanılan çeşitli malzemeler ve bunların hayatımıza etkisi oldukça önemli. Bunu fotoğraflarda yansıtmaya çalışmış kıymetli sanatçılarımız. Hayattan ders çıkartmamız gerekiyor. Bu derslerle de hayata devam etmemiz gerekiyor. Biz bu güzel fotoğraf yarışmasını düzenlerken Sultangazi’yi farklı bir seviyeye getirmek için gayret ediyoruz. Ulusal işler yapmaya gayret ediyoruz. Ama bunların hepsini yaparken de elbette aslolan halka hizmet. Bu hizmeti de olabildiğince insanımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve jüri üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Fotoğraflarıyla bu yarışmaya katılan kıymetli sanatçılarıma da gönülden şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.