Sultangazi'de 'Trakya Rumeli ve Balkan Günleri Festivali' protokol töreni düzenlendi

Sultangazi’de "Anadolu Kültür Festivali" etkinlikleri çerçevesinde Sultangazi Belediyesi ile Trakya ve Rumeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Trakya Rumeli ve Balkan Günleri Festivali" için protokol töreni gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Habibler Trakya ve Rumelililer Derneği Başkanı Yılmaz Engin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Trakya, Rumeli ve Balkan yörelerine ait kültürel lezzet, müzik ve danslara yer verildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, protokol konuşmaları ile devam etti. Plaket takdiminin ardından tören sona erdi. Tören sonrası Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, festival alanını gezerek vatandaşlarla selamlaştı. Program, konser ve dans gösteri ile devam etti.

"Bizler, Evlad-ı Fatihan’ı hiçbir zaman unutmadık"

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali büyük bir hızla devam ediyor. Bugün de Evlad-ı Fatihan ile bir aradayız. Evlad-ı Fatihan dediğimiz zaman esasında Anadolu Kültür Festivali diyoruz ama tam da Anadolu’yu tarif ediyoruz. Çünkü Osmanlı’da fetihler yapılırken sadece topla, tüfekle, askerle yapılmazdı. Önce gönülleri fethetmekti Osmanlı’nın muradı. Gönülleri fethetmek için de Anadolu’nun yiğit evlatlarını o bölgelere gönderirdi. Biz esasında Evlad-ı Fatihan derken bundan dolayı bunu ifade ediyoruz. O yiğit evlatlar, o yiğit atalarımız, bazen Bulgaristan’da, bazen Yunanistan’da, Kosova’da, Viyana’da, Osmanlı’nın ulaştığı her yerde önce gönülleri fethetmek için giderdi. Onlar Anadolu evlatlarıydı. Esasında o günün gözüyle baktığımız zaman Anadolu’yu temsil eden, oraya gittiği zaman ‘Ben Anadolu’yum. Osmanlı’yım’ diyen yüce bir milletin ferdi. Dolayısıyla bugün Evlad-ı Fatihan derken içini çokça doldurabiliriz. Sizler de bununla çok övünebilirsiniz. Bizler Evlad-ı Fatihan’ı hiçbir zaman unutmadık. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman unutmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı bakiyesi olarak kurulduğunda hiçbir zaman silip geriye atmadı. Her zaman gözü, gönlü o bölgelerdeydi. Biz de onun izinde gidiyoruz" dedi.

Anadolu Kültür Festivali’ne değinen Başkan Dursun, "Anadolu Kültür Festivali, kardeşlik demek. Anadolu dediğimiz zaman esasında işin özünde Trakya’sı da, Balkan’ı da, Rumeli’si de var. Anadolu hepsini tarif ediyor. Dolayısıyla Anadolu Kültür Festivali, birlik beraberliğin, kardeşliğin, coşkunun olabildiğince yaşandığı bir meydan. Sultangazi’de bunu 7 yıldır düzenli bir şekilde yapıyoruz. Her hafta perşembeden başlayıp pazar gününe kadar bir hemşehri topluluğu burada buluşuyor. Kardeşliğini, birlik ve beraberliğini hem kendi hemşehrilerine hem de Sultangazi’de yaşayanlara, Sultangazi’ye dışarıdan gelen insanlara göstermeye gayret ediyor. Örf ve adetlerimizden kopmadığımızı, gelenek ve göreneklerimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu, bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu herkese ve her kesime anlatmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da amacımız bu topraklarda, Sultangazi’de kardeşliği büyütmek, dostluğu büyütmek. Kardeşliği olabildiğince herkese ve her kesime yaymak" ifadelerini kullandı.