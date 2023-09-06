Sultangazi'de 12 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti hediyesi

Sultangazi Belediyesi, ilçede birinci sınıfa başlayan 12 bin öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye malzemeleri yardımı yaptı. Yayla Mahallesi’nde bulunan Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu’na gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Sultangazi Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri bu yıl da artarak devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi’nde okula yeni başlayan ve uyumluluk sürecinde olan 12 bin 1’inci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Sultangazi Belediyesi, öğrencilere çanta ve beslenme çantası ile birlikte içerisinde abaküs, kalemtraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik bulunan kırtasiye seti hediye etti.

Çanta ve kırtasiye dağıtımında Nadide - Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu’nda 1. sınıfa başlayan öğrencilerin sevinci ve heyecanına ortak olan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve gazeteci Cem Küçük de katıldı.

Velilerin yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Okullarımız açılıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde herkese başarılar diliyorum. Velilerimize kolaylıklar diliyorum. Her eğitim döneminde başta kırtasiye olmak üzere birçok ihtiyacı oluyor. Bu sene kırtasiye malzemelerini, çantalarını, kalemliklerini, içerisindeki defterlerini, vesaire onların ihtiyacı olabilecek malzemelerini ilçemizdeki okullarda okuyan tüm ilkokul birinci sınıflarına veriyoruz. Biz biliyoruz ki bu destek onlar için önemli ama biz buna sadece maddi olarak bakmıyoruz. ‘Evet şunları verdik’ deyip de sürece öyle bakmıyoruz. Onlara güzel güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızı, ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımızı Sultangazi’de güzel bir şekilde karşılamak için bu gayreti yapıyoruz ve bir taraftan da elbette velilerimizin de yükünü almaya gayret ediyoruz. Daha önceden defter dağıtımı da yapmıştık” şeklinde konuştu.

"İlkokula başlayan her öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları, bundan sonra her yıl Sultangazi Belediyesi’nden"

İlkokula başlayan bütün çocukların da kırtasiye malzemeleri, çantaları dahil her şeyin Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden Başkan Dursun, “Birinci sınıflar için bu desteği bir gelenek haline getiriyoruz. Bundan sonra ilkokul birinci sınıfa başlayan herkese Sultangazi Belediyesi’nin hediyeleri okul başladığında masalarında olacak. Nasıl Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artık kitaplar okula başlandığında masadaysa bundan sonra ilkokul 1 yarışına başlayan bütün çocukların da kırtasiye malzemeleri, çantaları dahil her şeyi Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanmış olacak. Bu sene yaklaşık 12 bin öğrencimize bu dağıtımı yapmış oluyoruz. İlkokula başlayan bu kadar öğrencimiz var Sultangazi’de. Dediğim gibi daha önce farklı uygulamalar yapıyorduk. Ama bunları artık sabit hale getiriyoruz. Her sene birinci sınıflar masalarında kırtasiye malzemeleri ile çantaları da dahil olarak görmüş olacaklar” dedi.