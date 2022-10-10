Sultangazi'de 12 katlı binada korkutan yangın: Dumandan etiklenen onlarca vatadandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Sultangazi’de 12 katlı binanın otoparkında otomobil yandı. Binada oluşan yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla onlarca vatandaşı tahliye etti.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi, Mine Sokakta bulunan 12 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkın içinde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangında otoparkın içinden yoğun dumanlar çıktı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

Ekipleri tedbir amacıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracılığıyla tahliye etmeye başladı.

İtfaiye ekipleri, evlerinden çıkmayan aralarında yaşlı ve çocukların da olduğu çok sayıda vatandaşı merdiven ile tahliye etti. Ölü veya yaralının olmadığı yangında dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülürken alevlerin park halindeki başka araca sirayet ettiği de öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.