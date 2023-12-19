Sultangazi'de 15 katlı binada yangın çıktı, vatandaşlar mahur kaldı

Sultangazi’de 15 katlı bir binanın 4. katında kurutma makinasından dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Balkonlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekibi yangın merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenenler ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2575. Sokakta saat 12.30 sıralarında 15 katlı bir binanın 4. katında bulunan bir dairede bulunan kurutma makinasında oluşan kısa devre yangına neden oldu. Dumanlar kısa sürede binayı etkisi altına alırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan bazı vatandaşlar cam ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları yangın merdiveni ile kurtardı. Camdan ekiplere nefes alamadığına dair işaretler yapan Uğur Dönmez isimli vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kurtarılma ve panik anları havadan görüntülendi

vatandaşların balkon ve camlara çıkarak yardım beklediği anlar dron ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda kişinin cam ve balkonlardan küçük çocukları da kucaklarına alarak yardım beklediği anlar görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangınla alakalı inceleme çalışmaları yaparken polis ekipleri de sokağı ve çevresini tedbir amaçlı boşaltarak güvenlik önlemi aldı.

Korku dolu anları anlatan Metin Koçkeser, “Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Dairelerde insanlar oturuyordu, içeride kaç kişi var bilmiyoruz. Tahmin bu binada 40 daire var. 15 katlı 4 daireden var. Şu anda çok korkulan bir şey olmadı. İtfaiyenin zamanında gelmesi ile beraber kontrol altına alındı. Şu anda mahsur kalan yok, yangın çıktığında mahsur kalanlar oldu. Epey bir dumanlar çıktı. Dumanlar çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyenin hızlı gelmesi ile beraber olay çözüldü. Hastaneye gidenler var, dumandan etkilenenler var. Onun haricinde ciddi bir şey yok. Kurtarılan 10-15 kişi var muhtemelen” dedi.