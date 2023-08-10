Sultangazi'de 2 ayrı telefon hırsızlığı kamerada

Sultangazi’de biri işyerinden, diğeri ise park halindeki araçtan cep telefonlarının çalındığı 2 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi’de geçtiğimiz hafta 2 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilk olay Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. 3 kişi olarak tekstil atölyesinin önüne gelen şahıslardan, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi bodrum katında bulunan atölyeye girdi. Sözde iş aramak için gelen şahıs, ofis bölümünde masanın üzerinde bulunan cep telefonunu fark etti. Ofiste kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak dışarı çıktı. Dışarıda bekleyen 2 kişiye eleman ihtiyacı olmadığını söyleyip çaldığı cep telefonlarıyla beraber olay yerinden ayrıldı. Aynı ilçenin Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer hırsızlık olayında sokakta yürüyen bir şahıs park halindeki camı ve sürücü kapısı açık olan hafif ticari aracı gördü. Aracın yanından biraz uzaklaştıktan sonra geri dönen şahıs, o esnada arızalı olan kapıyı tamir etmeye çalışan sürücünün dalgınlığını fırsat bilerek koltuk üzerindeki cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.