Sultangazi'de 2 şahıs buldukları kredi kartı ile alışveriş yaptılar

Sultangazi’de bir vatandaşın para yatırmak için gittiği ATM’de düşürdüğü kredi kartını bulan dayı ve yeğen olduğu düşünülen şahıslar, 5 ayrı noktadan toplam bin lira değerinde alışveriş yaptılar. Şahısların alışveriş yaptıkları o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İhsan Derici isimli vatandaş akşam saatlerinde para yatırmak için gittiği ATM’den dönerken farkında olmadan kredi kartını düşürdü. Kredi kartını bulan dayı ve yeğen olduğu düşünülen kişiler ise temassız özelliğini kullandıkları kart ile 5 ayrı noktadan bin lira değerinde alışveriş yaptılar.

“Cep telefonuma bildirim geldi ve kartımdan harcama yapıldığını gördüm”

Yaşanan olayı anlatan İhsan Derici, "Akşam üzeri ATM’ye gittim ben ve para yatırdım. Bir sefer yatırdım almadı ikinci sefer de yatırdım almadı ben de kızdım almayınca sonra yatırırım dedim parayı cebime koydum ve ATM’nin başından ayrıldım. Ayrıldıktan sonra yarım saat içerisinde evime geçtim. Evime gittiğimde cep telefonuma bildirim geldi ve kartımdan harcama yapıldığını gördüm. O telaş ile bankayı aradım iptal ettirene kadar 5 ayrı yerden ödeme yapılmış sonra bankadan kapattırdım kartımı. Sonra karakola gidip şikayetçi oldum bin TL değerinde alışveriş yapıldığını gördük. 5 ayrı yerden bin TL değerinde alışveriş olmuş ve biz araştırdık bu şahısları ve dayı-yeğen yani akraba olduklarını öğrendik, adreslerini öğrendik" dedi.

Olay anı kamerada

Buldukları kredi kartı ile 5 ayrı noktadan temassız özelliğini kullanarak alışveriş yapan şahısların görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dayı ve yeğen olduğu iddia edilen şahısların girdikleri bir marketten alışveriş yaptıkları görülüyor.