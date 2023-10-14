Sultangazi'de 6 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücü yakalandı

İstanbul Sultangazi’de 6 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet verdiği belirlenen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada yaralanan 2’si çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sultangazi ilçesi Habipler Yolu Arnavutköy istikameti üzerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda T.B.Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Arnavutköy Habipler Yolu Edirnekapı İstikameti üzerinde makas atarken, E.S.’nin sevk ve idaresindeki araca çarptığı, bu aracın çarpışma sonucu karşı şeride geçip Y.K.’nın sevk ve idaresindeki araca çarptığı belirlendi. T.B.Ö.’nün kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Kaza sonucu sürücü E.S.’nin bulunduğu araçta 3 çocuğu ve eşinin, diğer araçta ise sürücü Y.B.’nin yaralandığı tespit edildi. Toplam 6 kişinin yaralandığı kazada 2’si çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen T.B.Ö., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.