Sultangazi'de açıkhava sinema keyfi 'Müslüm' filmiyle Başladı

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara açık havada sinema keyfini yaşatmak için sinema akşamları düzenliyor. Arabeskin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filmiyle başlayan Yaz Sinemaları, farklı filmlerle devam edecek.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlara güzel vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yaz akşamlarında keyifli bir etkinliğe imza attı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Açıkhava Yaz Sinemaları’nda bu hafta Müslüm filminin gösterimi yapıldı. Arabeskin unutulmaz ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan film, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Patlamış mısır ve gazoz ikramının yanı sıra pamuk şeker ikramının da yapıldığı sinema akşamlarında Müslüm Gürses’in acılarla dolu hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı..

Sultangazi’de Açıkhava Yaz Sinemaları akşamlarının farklı filmlerle devam edeceğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Komşularımızın yaz akşamlarını keyifli bir şekilde geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Açıkhava sinema etkinliklerimizi başlattık. Bu etkinliklerimize katılımın yoğun olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. İnşallah bu etkinliklerimiz farklı filmlerle sürecek. Yaz Sineması haricinde birbirinden güzel etkinliklerle komşularımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.