Sultangazi'de ağaç dikim etkinliği

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Şehir Ormanı’nda yaklaşık 4 ay önce meydana gelen yangında zarar gören bölgede, ağaç dikim etkinliği düzenledi. Bölgeye, şehitlerin anısına yüzlerce fidan dikildi.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliği ile anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şehir Ormanı’nda yaklaşık 4 ay önce çıkan yangında tahrip edilen alanlar, dikilen fidelerle yeniden yeşertildi. Şehitlerin anısını yaşatmak için yüzlerce fide, toprakla buluşturuldu.

Şehit aileleri de katıldı

Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit aileleri de oradaydı. Başkan Yardımcısı Dalkılıç, "Yaklaşık 4 ay önce Şehir Ormanları’mızda çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştü. Yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı. Bugün burada tahrip olan yerleri yeniden yeşertmek için toplandık. Şehit ailelerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim" dedi.

"Doğaya duyarlı olmalıyız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Doğaya saygı duyan gençlerin yetişmesi çok kıymetli. Vatandaşlarımızın uğrak yeri olan ormanımızı korumak, doğayı korumak ve insanlığı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada gençlerimize önemli görevler düşüyor. Doğaya daha duyarlı olan gençlere ihtiyacımız var" diye konuştu.