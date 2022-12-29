Sultangazi'de akılalmaz olay kamerada: Çöp poşetini önce fırlattı sonra tekmeleyerek götürdü

İstanbul Sultangazi’de evinin yakınına bırakılan çöp poşetini alan alan şahıs, önce sokak ortasına fırlattı daha sonra ise yaklaşık 25 metre ilerideki çöp konteynerine tekmeleyerek götürdü. Çöpler etrafa saçılırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi evinin önüne aracını park etmek için yanaştığı esnada kaldırımda bulunan çöp poşetini fark etti. Daha sonra aracından inen şahıs, kaldırımda bulunan çöp poşetini önce eline alıp sokak ortasına fırlattı. Bir süre sonra aracını park eden şahıs tekrar gelerek fırlattığı çöp poşetini yaklaşık 25 metre ileride bulunan çöp konteynerine taşımak yerine tekmeleyerek götürdü. Bu esnada yırtılan poşetten dökülen çöpler ise sokağa savrulurken olay çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay anı kamerada

Görüntülerde aracından inen bir kişinin kaldırımdaki çöp poşetini önce sokak ortasına fırlattığı bir süre sonra ise tekmeleyerek götürdüğü ve bu esnada yırtılan poşetten dökülen çöplerin ise sokağa savrulduğu görülüyor.