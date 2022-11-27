Sultangazi'de Ardahan rüzgarı esti

Sultangazi’de Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünler ve kültürel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede kaz eti, gravyer peyniri, eti ve balı ile meşhur olan Ardahan’ın yöresel ürünleri Sultangazi’de düzenlenen etkinlikte vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği tarafından “Ardahan Günleri” düzenlendi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda yapılan etkinlikte Ardahan’ın meşhur ürünleri kaz eti, gravyer peyniri, eti ve balı Sultangazili vatandaşlarla buluşturuldu. 4 gün boyunca devam eden etkinliğin kapanış programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin kapanış programına Sultagazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı. Başkan Dursun, “Yöresel günlerimizi çok güçlü bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Memleketimizden kopmuyoruz”

Memleket günlerinin önemine vurgu yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yöresel etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Memleket günlerini gerçekleştirme amacımız hem memleketimizi yaşamak hem adet ve geleneklerimizden, göreneklerimizden kopmamak, hem şehrimizi yaşıyoruz hem memleketimizden kopmuyoruz. Bu çerçevede yöresel günlerimizi çok güçlü bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Herkesi Sultangazi’ye davet ediyorum”

Programa herkesi davet eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Ardahanlılar bugün hem yöresel tatlarını tanıtacaklar hem de gelenek ve göreneklerini burada sergileyecekler. Folklor ve oyunları ile güzel bir gün olacak. 4 gün boyunca devam edem etkinliğin bugün kapanışını gerçekleştireceğiz. Herkesi Sultangazi’ye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Program; halayların çekilmesi, aşık atışmalarının yapılmasıyla ile devam etti.