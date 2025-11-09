Sultangazi'de Ardahan Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Sultangazi’de 6. Geleneksel Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu şehri daha güzelleştirmeye, komşuluk ve kardeşlik duygularını çok daha yüceltmeye gayret ediyoruz" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ardahan Kültür ve Tanıtım Günleri’nin 6’ncısı bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sultangazi etkinlik alanında gerçekleşen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Alparslan Kırbaş, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte vatandaşlara yöresel kaz yemeği ikramı yapıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, "Bugün Anadolu Kültür Festivali kapsamında Sultangazi’de gerçekleştirdiğimiz hemşehri buluşmasına, dost buluşmasına, kardeş buluşmasına Ardahanlılar ile devam ediyoruz. 15 Eylül’de başladık, 23 Kasım sonuna kadar inşallah devam edecek. Bugün Ardahanlılar hem gelenek göreneklerini, örf ve adetlerini burada tanıtıyorlar. Yeme içme kültürü, giyim kültürü, yaşam kültürü, kardeşlik dostluk kültürü; hepsini burada göstermek için çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ben hem dernek başkanımız Akın Bey’i, ekibini ve kıymetli meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Çok ciddi katkıları var. Kemal Bey’in, kadın kolları başkanımız Leyla Hanım’ın çok büyük katkıları var. Çok güzel hazırlanmışlar. Biz istiyoruz ki bu alanları tahsis ettiğimizde herkes böylesine güzel işler yapsın. Buraya kardeşliği, dostluğu biriktirsinler, duygularını göstersinler. Çünkü Anadolu Kültür Festivali’nin özü bu. Sultangazi, 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı bir şehir. Biz de bu şehri daha güzelleştirmeye, komşuluk ve kardeşlik duygularını çok daha yüceltmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu gayretimiz devam edecek ve haftaya Rize, bir sonraki hafta ise Aksaray ile inşallah final yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda ayrıca yöresel lezzetlerden olan un helvası, kete, pişi gibi ikramlarda bulunulurken, sahne alan sanatçılar ve ozanlar yerel türküleri seslendirdiler. Kafkas dans sanatları ekibinin gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, program sonunda ise çekilişle çok sayıda çocuğa bisiklet hediye edildi.