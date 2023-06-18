Sultangazi'de bariyerlere çarpan araç yan yattı: 1 ölü

Sultangazi’de gece saatlerinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece saat 23.30 saatlerinde Tem Otoyolu Edirne istikametinde Sultangazi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre bariyerlere çarpan 34 FAL 853 plakalı hafif ticari araç kontrolü kaybederek yan yattı. Araçta sürücü ve 1 yolcu hafif yaralı olarak kurtulurken araçta bulunan diğer yolcu kazada hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Cenaze bulunduğu yerden kaldırılarak otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adlî Tıp Merkezi’ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.