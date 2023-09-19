Sultangazi'de BİM'e giren kedi ürünlerin arasında dolaştı

Sultangazi’de bulunan BİM markete giren bir kedi rafların arasında dolaşarak bisküvi ambalajlarını tırmaladı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen müşteri ise o anları kayda alıp "Çalışanlar hiç bir şekilde müdahale etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Olay geçtiğimiz pazar günü Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan BİM markette yaşandı. İddiaya göre, ailesi ile birlikte alışveriş yapmak için markete giden bir kişi, bir kedinin rafların arasında dolaşarak bisküvi ambalajlarını tırmaladığını fark etti. Durumu market çalışmalarına bildiren müşteri cevap alamayınca o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Duruma tepki gösteren müşteri "BİM’de bisküvilerin arasına girmiş bir tane kedi, bisküvileri tırmalıyor ve biz bunları yiyoruz. Gördüğünüz gibi çalışanlar hiç bir şekilde müdahale etmiyor" dedi. Öte yandan Görüntülerde kedinin bisküvilerin arasında dolaştığı görülüyor.