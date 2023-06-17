Sultangazi'de bin 540 kilo ağırlığındaki TOGG isimli dana alıcısını bekliyor

Sultangazi’de kurulan kurban pazarında bin 540 kilo ağırlığı ile fenomen olan TOGG isimli dana 240 bin lira fiyatı ile alıcısını bekliyor.

Sultangazi’de kurulan kurban pazarı bu yıl da Türkiye’nin birçok noktasından getirilen çeşitli kurbanlıklara ev sahipliği yaptı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, pazarda yaşanan hareketlilik ise devam ediyor. Cebeci Mahallesi’nde kurulan kurban pazarının en büyük ve en pahalı kurbanlığı olarak ön plana çıkan TOGG isimli dana 240 bin liraya alıcısını bekliyor.

“Yarışmaya adayımız yerli ve milli gururumuz TOGG isimli danamız ile çıkacağız”

Dananın sahibi Veysel Günal, "Sinop’tan geldik 50 baş hayvan ile Allah nasip ederse yavaş yavaş satışlarımız başlıyor. Biz de tabii her sene olduğu gibi Sultangazi Belediyemizin yaptığı yarışmada yine iddialıyız. Geçen yıl Ateş isimli dana ile çıkmıştık, fenomen olmuş ve tıklamalar almıştı. Bu sene de Allah nasip ederse 1 ton 540 kilo ile yarışmaya adayımız yerli ve milli gururumuz TOGG isimli danamız ile çıkacağız. TOGG çok uysal bir hayvandır yonca, mısır ve kestane ile besledik. İnşallah yarışmamızın Sultangazi’de şampiyonluğa adaydır. 1 ton 540 kilo ile aday olacak. Fiyatta 240 bin liradan satışa sunulacak. Tabii çok merak ediyorlar herkes geliyor resim çekiliyorlar fenomen dana ile. Biz de herkese çekilenlere saygı, sevgi sunuyoruz. TOGG ile devam edeceğiz ve milli gururumuz TOGG olacak. İnşallah yarışmanın bu sene fenomeni ve şampiyonudur. Çok çok uysal bir hayvanımızdır yaklaşık 4 yaşındadır" dedi.