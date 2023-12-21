Sultangazi'de bir büfeye taş ve silahla saldırı kamerada

Sultangazi’de bir büfeye 4 ay içerisinde iki defa taş ve silahla saldıran şüpheliler, üçüncü kez gelip silahla ateş edip kaçtı. Olay büfenin güvenlik kamerasına yansırken işyerinin sahibi, saldırganların kimliğinin belli olduğunu ve saldırıları aynı şahısların gerçekleştirdiğini iddia etti.

Olay, 6 Aralık Çarşamba günü Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Karataş’ın işletmeciliğini yaptığı büfe 4 ay içinde aynı şahıslar tarafından iki defa taşlı ve silahlı saldırıya uğradı. Daha önce yapılan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gece saatlerinde müşteri olarak tekrar büfeye gelen şahıslar önce çay içti sonra ise büfe kapanınca taş atarak zarar verdi. İşyerine zarar veren şüpheliler, öte yandan büfe sahibinin otomobilinin de camlarını kırdı. Üçüncü saldırılarında büfenin önünde oturan iki müşteriyi olay yerinden uzaklaştıran şüphelilerden biri, işyerine silahla ateş açtı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda saldırganlar daha sonra hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganların büfeye taş atarak zarar verdikleri ve silahla ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Karataş, saldırganlarının kimliğinin belli olduğunu iddia etti.

“Bizim can güvenliğimiz yok”

Büfenin işletmeciliğini yapan Ramazan Karataş, "Adamları tanıyoruz zaten saat 23.30 gibi burada çekirdek ve çay verdim. İçtiler ben dükkanı kapattıktan sonra eve gittim. Ertesi gün geldim, dükkanımı taşlamışlar. Kendileri de gelip söylediler ‘ben yaptım’ diye artı görüntüleri de var. Karakola da iki defa gittik. Üçüncü sefer gidiyoruz. Adamları tanıyoruz, mahallede oturuyorlar. Her gün buralarda dolaşıyorlar. Sonuçta burası üçüncü defadır saldırıya uğruyor. Şahıslar şu anda mahallede geziyor. Karakola gittim, bana bilgisayardan fotoğraflarını gösterdiler. ‘Bunlar mı dediler?’ diye sordular bende ‘evet’ dedim" dedi.

Olay anı kamerada

Farklı zamanlarda 3 defa saldırıya uğrayan işyeri zarar görürken saldırganların işyerine taş ve silah ile saldırdıkları an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde farklı zamanlarda işyerinin önüne gelen saldırganların taş ve silah sıkarak kaçtıkları görülüyor.