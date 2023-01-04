Sultangazi'de çıkan yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 10 kişi kurtarıldı

Sultangazi’de 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında bina içerisinde mahsur kalan 6’sı çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2871. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 1. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, binada 6’sı çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangından kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yangında dumandan etkilenenler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.