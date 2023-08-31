Sultangazi'de coşku dolu 30 Ağustos konseri

Sultangazi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü, genç sanatçılar Tefo& Seko ile Ayaz Erdoğan’ın verdiği konserle büyük bir coşku içinde kutlandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “30 Ağustos, bu necip milletin yedi düvele karşı durduğu ve yeniden ayağa kalktığı önemli bir gündür. Bu akşam burada milletimizin birlik ve beraberliğini, heyecanını ve coşkusunu görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği konser büyük bir coşkuya sahne oldu. Genç rapçiler Tefo&Seko ile Ayaz Erdoğan’ın sahne aldığı konser gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. DJ Emircan’in performansı ile başlayan programda ilk olarak Tefo&Seko sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan Ayaz Erdoğan ise son dönemde dillere düşen şarkılarını seslendirdi. Gençler sanatçıya cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik ederken, güzel görüntüler oluşturdu.

Konser alanındaki gençlere sohbet ederek heyecanlarını paylaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun programda yaptığı konuşmada, ““30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Biz her sene eylül ayında GençOFest adı altında festivallerimizi başlatıyoruz. Eylül ayında yoğun bir şekilde konserlerimiz, tiyatrolarımız, farklı gösterilerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Biz bu faaliyetlerimizi okulların açılmasıyla ve üniversiteli gençlerimizin İstanbul’a gelmesiyle başlatıyoruz. İnşallah Sultangazi’de çok güçlü bir kültür sanat sezonunu açmış olacağız. Hem kültür sanat sezonumuzun açılışı hem 2022-2023 kültür sezonunun kapanışı, GençOFest, Memleket Günlerimiz ve benzeri günlerimizle yoğun bir şekilde gençlerle, kadınlarla, 7’den 77’ye Sultangazi’deki vatandaşlarımızla bir arada olacağız” dedi.

“30 Ağustos bizim için zaferin yıl dönümü”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın çok önemli olduğunu ifade eden Dursun, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu memleketi hediye eden bütün devlet adamlarına gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü 30 Ağustos bizim için zaferin yıl dönümü. Zaferin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle ve şükranla yad ediyorum. Onların bize bırakmış olduğu bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Biz her 30 Ağustos’ta milletimizle beraber bu alanları doldurmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizin, bu günün önemini çok iyi bildiğini düşünüyorum. Bu akşam burada milletimizin birlik ve beraberliğinin, heyecanını ve coşkusunu görmekten mutluluk duyuyorum Bu vesileyle devletimiz daim olsun, bu topraklar üzerinde hep hür ve bağımsız olarak yaşayalım” diye konuştu.

Konser alanındaki coşkunun, birlik ve beraberlik görüntüsünün devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Dursun, “Bizim için önemli olan bu birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve huzur ortamının devam etmesidir. Sultangazi bir ve beraber oldukça, birbirimizi sevdikçe daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu günler bizimle olacaktır. Bugün 30 Ağustos zaferinin coşkusunu bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Konser genç sanatçıların birbirinden güzel eserlerini seslendirmeleriyle tamamlandı.