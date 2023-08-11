Sultangazi'de cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikramı

Muharrem ayında geleneği bozmayan Sultangazi Belediyesi, cuma namazı çıkışında 10 bin vatandaşa aşure dağıttı.

Her yıl Muharrem ayında birlik ve beraberliğin simgesi olarak kazan kazan aşure kaynatıp vatandaşlara ikram eden Sultangazi Belediyesi, bu yıl da geleneği devam ettirdi. Kurulan kazanlarda cuma namazı çıkışında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile 3 ayrı noktada 10 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile birlikte kazanın başına geçen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi’de Muharrem ayının bereketini komşularımız ile beraber yaşıyoruz. Bugün Sultangazi’mizin 3 büyük camisinde aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Süleyman Soylu Bakanımız da buradaydı, birçok milletvekilimiz de. Bugün Sultangazi’de onlar ile birlikte hem halk ile bir arada oluyoruz, esnaf ile bir arada oluyoruz, komşularımız ile bir arada oluyoruz, hem muhabbet ediyoruz, hem selam veriyoruz, hem de aşurenin bereketini bugün onlar ile beraber yaşamak istedik. Rabbim Muharrem ayına tekrar bizleri kavuştursun, Ramazan ayına hep beraber kavuşalım İnşallah. Az kaldı nihayetinde, zaman çok hızlı ilerliyor ve komşularımız ile bereketi paylaşırken onlar ile bir taraftan da muhabbetimizi paylaşıyoruz, sevgimizi paylaşıyoruz. Ağustos ayındayız. Bu sıcak Ağustos ayında herkesin sıcaklara dikkat etmesini öneriyoruz, aman diyoruz. Çünkü hastalıkların kol gezdiği bir dönemi de hep beraber yaşıyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla nice güzel Muharremler diliyorum. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.