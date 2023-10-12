Sultangazi'de dehşet anları: Silahını çekip peş peşe ateş etti

Sultangazi’de yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi belindeki silahı çekerek peş peşe tetiğe bastı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay gece saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir apartmanda taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Ardından her iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Bu esnada şahısların birinin belinde taşıdığı silah yere düştü. Yerden silahını alan şahıs daha sonra peş peşe tetiğe basarak ateş etti. Yaşanan olayda kurşunlar kimseye isabet etmezken olaya ilk olarak bölgede devriye görevi yapan gece bekçileri müdahale etti. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan şahıslar işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken şüphelilerin üzerinden çıkan 2 adet silaha ise el konuldu.

Olay anı kamerada

Apartman içinde başlayan kavga büyüyerek sokağa taşarken tarafların birbirlerine tekme ve yumruklar ile vurdukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklar ile vurdukları, ardından taraflardan birinin belinde taşıdığı silahı yere düşürdüğü ve silahını yerden alarak peş peşe ateşlediği ardından olay yerine gelen gece bekçileri ve polis ekiplerinin gelerek olaya müdahale ettikleri, karton toplayıcısı bir kişinin ise aldırış etmeden çalışmaya devam ettiği görülüyor.