Sultangazi'de dev projeler hayata geçiriliyor

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarı, Galericiler Sitesi temel atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı açılış töreni yapıldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi Temel Atma Töreni ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan S Caddesi’nde kapalı pazar, otopark alanı ve galericiler sitesinin yanı sıra içinde yeşil alan, yürüyüş yolu ve oyun parkının da bulunduğu bir merkez kazandırılıyor.

Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bu alan Cebeci’nin en problemli alanlarından biriydi. Burası bir yağmur yağdığında ya da sağanak olduğunda suların biriktiği ve giriş katlara kadar suyun bastığı bir alandı. Bizim bu alana duyarsız kalmamız mümkün değildi. 2020 yılının 6. ayında toplamda 26 bin metrekarelik alanı Sultangazi Belediyesi’nin mülkiyetine geçirdik. Kıymetli bakanımızın desteğiyle bu alandan kuşaklama yoluna kadar yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda tünel inşa ettik. Kıymetli yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, onlar Sultangazi adına büyük bir yük aldı. Bu kadar büyük bir projeyi Sultangazi Belediyesi’nin cebinden tek bir kuruş çıkmadan artı 150 milyon kadar bir gelir elde edeceğimiz projeyle sonlandırıyoruz” dedi.

‘İstanbul’un sorunu olan otopark meselesini ciddi miktarda karşılamış olacağız’

Proje kapsamında otopark sorunun büyük kısmının çözüleceğini belirten Dursun, “Burada 400 araçlık otoparkımız, Cebeciyi bloke eden pazartesi pazarını kaldırıyoruz. Burada görmüş olduğunuz Pazar alanına taşıyoruz. Böylelikle İstanbul’un sorunu olan otopark meselesini de ciddi miktarda karşılamış olacağız ve Pazar alanını da burada kurulur hale getireceğiz. 8 bin metrekare yürüyüş alanlarımızla ve yeşil alanlarımızla , oyun parklarımız ve spor sahalarımızla güzel bir kompleks haline gelmiş olacak. Galericiler İçişleri Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde artık caddelerde faaliyet gösterememektedir. Onlara da alternatif bir yer olması sebebiyle aynı kompleks içerisinde galericiler sitesi de yapıyoruz. Onlarda 60 galeri dükkanıyla Sultangazi’ye hizmet etmiş olacak” dedi.