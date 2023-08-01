Sultangazi'de elektrik kabloları bomba gibi patladı

Sultangazi’de bir anda alev alan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Aynı yerde kabloların daha önce yandığı iddia edilirken, elektrik ekiplerinin bölgeye gelen enerji hattını kesmesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kabloları bir anda alev aldı. Daha önce de aynı bölgedeki kabloların birçok defa yandığı iddia edilirken, olay paniğe neden oldu. Kablolarda patlamalar olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise ilk olarak yanan kablolara yangın tüpleri ile müdahale etti. Ancak bir türlü sönmeyen kablolar uzun süre bomba gibi patlayarak yanmaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye elektrik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen elektrik ekipleri enerji hatlarını kesip önlem aldı. Yangın söndürülürken, yanan kablolar da yenilendi.

Olay ile ilgili konuşan sanayi esnafı Yahya Muslu "Bu ilk defa olan bir şey değil geçen günlerde yine patladı. Komşumuz az kalsın burada elektriğe kapılacaktı ve arabası yandı. Komşumuzun gelen ekipler tamir ediyor daha sonra tekrar patlıyor. Buna bir çözüm bulunmasını esnaf olarak rica ediyoruz" dedi.