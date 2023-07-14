Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü

Sultangazi’de bir mahalleye enerji veren kablolarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında kablolar patlarken, karanlığa gömülen mahalleye yaklaşık 1 saat boyunca enerji verilemedi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi’deki Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan hatta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar elektrik firmasına ve itfaiye ekiplerine haber verirken, tutuşan kablolar havai fişek gibi patlarken, kablolardan sıçrayan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Yaşanan olay mahallede büyük paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından ise elektrik ekipleri kablolara gelen enerjiyi keserek bakım çalışması gerçekleştirdi. Yanan kablolar değiştirildikten yaklaşık 1 saat sonra mahalleye tekrar elektrik verilebildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan olayın ardından elektrik kablolarındaki patlamalar ve kıvılcımların geceyi aydınlattığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının patladığı ve çıkan kıvılcımlar nedeniyle gökyüzünün aydınlandığı görülüyor.